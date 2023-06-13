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20:29, 13 июня 2023Наука и техника

Раскрыт первый смартфон со встроенным ChatGPT

Инсайдер: смартфон Infinix Note 30 получит интегрированный в ОС ChatGPT

Фото: Infinix

Китайский производитель смартфонов Infinix выпустит устройство с интегрированным в ОС чат-ботом ChatGPT. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил известный инсайдер под ником Ice Universe.

Согласно раскрытой специалистом информации, интеграцию с популярным чат-ботом будет иметь смартфон Infinix Note 30. Ожидается, что ChatGPT заменит в девайсе встроенный голосовой помощник. Судя по всему, пользователь сможет направлять запросы чат-боту голосом или с помощью текста.

Ice Universe подчеркнул, что пока не знает, на каком уровне Infinix организует интеграцию с популярной генеративной моделью. По мнению журналистов издания PhoneArena, смартфон с интеграцией ChatGPT сможет изменить «правила игры» на рынке мобильных устройств.

Специалист также рассказал, что новое устройство от Infinix получит 6,78-дюймовый экран с разрешением FHD+ и поддержкой частоты 120 герц. Девайс будет иметь камеру с объективом разрешением 108 мегапикселей, аудиосистему от JBL, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой. Анонс Infinix Note 30 состоится 14 июня.

В начале июня глава Apple Тим Кук рассказал, что пользуется чат-ботом ChatGPT. Предприниматель также отметил, что его компания применяет искусственный интеллект в своих сервисах.

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    Андрей Ставицкий
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