«АвтоВАЗ» заподозрили в желании выпустить еще один китайский автомобиль

Autonews.ru: под брендом Lada могут начать собирать китайский лифтбек FAW Bestune B70

В группе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» разместили фото китайского лифтбека FAW Bestune B70, припаркованного рядом с центром инжиниринга завода «АвтоВАЗ». На основании этой публикации Autonews.ru заподозрили, что машина может стать новой моделью Lada.

Журналисты не исключили, что производство могут наладить в Петербурге, где на бывшем заводе Nissan с 14 июня начнут собирать кроссовер Lada X-Cross 5 (перелицованный FAW Bestune T77). Пресс-служба «АвтоВАЗа» не подтвердила и не опровергла эти догадки.

Третье поколение FAW Bestune B70 выпускается в Китае с 2020 года. На российском рынке лифтбек продается либо с полуторалитровым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил, либо с двухлитровым турбодвигателем на 217 лошадиных сил по цене от 2,33 до 2,78 миллиона рублей.

О переговорах «АвтоВАЗа» с китайскими автоконцернами о возможной сборке новых моделей под брендом Lada стало известно в апреле. По словам президента компании Максима Соколова, сборку могут начать на нескольких производственных площадках, расположенных в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти.

Соколов отмечал, что «АвтоВАЗ» начнет собирать новейшие китайские модели еще до их сертификации на родине. С какими именно компаниями шли переговоры, он не уточнял.