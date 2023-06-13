Раскрыты крупнейшие плательщики дивидендов в российский бюджет

РБК: Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в федеральный бюджет

В 2022 году 143 компании с госучастием перевели в федеральный бюджет почти 753 миллиарда рублей дивидендов по своим акциям. Крупнейших плательщиков, на чью долю пришлось 88 процентов общей суммы, раскрыла Счетная палата в своем докладе об исполнении федерального бюджета в Росимуществе. Об этом пишет РБК.

По данным ведомства, тремя крупнейшими плательщиками дивидендов в российский бюджет стали «Газпром» (463,6 миллиарда рублей), «Роснефтегаз» (142,8 миллиарда рублей) и «Транснефть» (59,8 миллиарда рублей). Также в пятерку лидеров вошли «РусГидро» (14,4 миллиарда рублей) и «Каспийский трубопроводный консорциум — Р» (12 миллиардов рублей).

Как полагает Счетная палата, «существующая практика инициирования выплат промежуточных дивидендов создает риски для исполнения федерального бюджета в очередном финансовом году». Прогнозируется, что в текущем году в федеральный бюджет поступят 444 миллиарда рублей дивидендов госкомпаний.

По предварительным данным Минфина, дефицит бюджета России в январе — мае составил 3,41 триллиона рублей. При этом расходы бюджета страны за пять месяцев текущего года увеличились на 27 процентов, составив 13,229 триллиона рублей.

В мае министр финансов Антон Силуанов признал отставание нефтегазовых доходов страны от годовых планов. Он подтвердил существование временного дисбаланса, связанного с тем, что на середину мая выполнено около 30 процентов годового объема доходов и 39 процентов годового объема расходов.