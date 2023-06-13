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00:16, 13 июня 2023Силовые структуры

Российского сенатора избили в Москве

Baza: российского сенатора Константина Долгова избили в Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов был избит в Москве. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Лужниках. По информации издания, сенатора и его сына несколько раз по лицу ударил некий бизнесмен из Архангельска. При этом последний заявил полицейским, что все было наоборот и он сам пострадал от рук политика.

В январе врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и член Совета депутатов Самары от партии «Справедливая Россия» Алексей Митрофанов подали друг на друга заявления в полицию после произошедшей между ними драки. Тогда депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что врио министра подал встречное заявление на депутата, обвинив его в ударах по голове. Сам Митрофанов накануне обвинил Андреева в том, что тот начал бить его первым, а также распылил в лицо газовый баллончик.

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    Марина Совина
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