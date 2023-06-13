Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:34, 13 июня 2023Экономика

Курсам доллара и евро спрогнозировали дальнейший рост

Экономист Григорьев заявил о возможности дальнейшего роста курсов доллара и евро

Фото: Alexander Mils / Unsplash

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев спрогнозировал дальнейший рост курсов доллара и евро. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 13 июня, курс доллара вырос до максимальной более чем за год отметки. Параллельно рекордно вырос и курс евро — валюта поднялась в цене почти до 91 рубля.

Курс доллара от TradingView

Экономист объяснил, что в руках властей имеется достаточно широкий набор инструментов для воздействия на валютный курс.

«В марте прошлого года это все ощутили, потому что Центробанк достаточно быстро привел ситуацию на валютном рынке в порядок», — напомнил Григорьев.

С другой стороны, нужно понимать, что сейчас российская экономика находится в фазе довольно активной адаптации к новым условиям, добавил он.

«Пока эта адаптация не завершена, поэтому мы достаточно серьезно зависим от импорта иностранной продукции и от наших экспортных доходов. Сегодня такой высокий курс доллара и евро выгоден бюджету. Это фактор, который нужно учитывать», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Возможно либо закрепление доллара и евро на той позиции, которую они сейчас достигли, либо небольшой рост. Мне кажется, что рост в данном случае более вероятен, чем укрепление рубля

Владимир Григорьевэкономист

Российская валюта продолжает слабеть с начала мая. При этом тенденция вряд ли изменится в ближайшее время, предупреждают специалисты.

Отмечается, что в текущем месяце на курсе рубля негативно сказываются данные о дефиците бюджета России, падении доходов от экспорта и сохраняющихся низких ценах на нефть и газ.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости
    Макрон допустил переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ
    Россиянам предложили страховать жилье от падения дронов
    Глава МИД Венгрии объяснил необходимость сохранения контактов с Россией
    Курсам доллара и евро спрогнозировали дальнейший рост
    Американист предрек массовые протесты в США в случае посадки Трампа
    Инспектора ФСИН России поймали при перевозке семи килограммов наркотиков
    Звезда сериала «Чики» сообщила о пополнении в семье
    Столтенберг пообещал обсудить вступление Украины в НАТО после ее победы
    Стало известно о желании чемпиона АПЛ возглавить российский клуб
    Стала известна судьба убийцы российского туриста в Стамбуле
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.