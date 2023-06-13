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13:40, 13 июня 2023Среда обитания

Россиянам предложили страховать жилье от падения дронов

В «Альфастраховании» предложили страховать жилье от падения беспилотников

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В компании «Альфастрахование» россиянам предложили включать в страховку случаи повреждения жилья дронами. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Так, компания расширила программу по риску падения летающих объектов или их обломков. Чтобы получить выплату, владельцам жилья нужно будет предоставить документы из МЧС, Росавиации или других органов, проводивших расследование. Там должно быть указано, что ущерб жилью был нанесен в результате падения летающего объекта.

«Риски терроризма являются стандартным исключением из правил страховщиков. Мы решили поддержать клиентов и расширить для них возможности страховой защиты от актуальных рисков современного мира», — заявил директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование» Денис Титов.

Ранее житель Крыма нашел беспилотный летательный аппарат, упавший в районе села Соляное в Ленинском районе. 61-летний мужчина, занимающийся ловлей рыбы, обнаружил дрон без опознавательных знаков на берегу пляжа Арабатской Стрелки и вызвал полицию.

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    Нина Ташевская
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