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20:20, 13 июня 2023Путешествия

Бортпроводник попал в больницу из-за случайно открывшегося внутрь салона трапа

CNN: аварийный трап случайно открылся внутрь салона в самолете Delta Air Lines

Фото: Dan Moreno

В самолете авиакомпании Delta Air Lines аварийный трап случайно открылся внутрь салона и покалечил бортпроводника, который после происшествия попал в больницу. Об этом пишет CNN.

В сообщении издания говорится, что Boeing 767-300, летевший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в Солт-Лейк-Сити из-за технических неполадок. Когда самолет находился на земле, в его задней части случайно сработал аварийный трап. Он задел члена экипажа, который в тот момент был на кухне. Бортпроводника доставили в больницу для обследования.

Представитель авиакомпании сообщил CNN, что на борту лайнера в момент инцидента находились 168 пассажиров. Их пересадили на другой самолет, который успешно приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса.

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Сотрудник Delta Air Lines также извинился перед путешественниками за доставленные неудобства. «Нет ничего более важного, чем безопасность наших клиентов», — отметил он.

Ранее в США двое пассажиров авиакомпании Delta Airlines открыли аварийный выход самолета на ходу и выпрыгнули из него. После происшествия лайнер оставался на взлетной полосе около часа, но перевозчику удалось разместить пассажиров на других рейсах.

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    Марина Черняк
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