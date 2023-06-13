Стало известно о желании чемпиона АПЛ возглавить российский клуб

Чешский тренер Иржи Ярошик заявил, что готов возглавить «Оренбург» вместо Лички

Чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) в составе лондонского «Челси» чех Иржи Ярошик прокомментировал информацию, что может сменить Марцела Личку на посту главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург». Об этом стало известно Sport24.

Тренер заявил, что с удовольствием вернется в Россию. Он подчеркнул, что ждет решения «Оренбурга», так как к нему есть интерес от команд из Чехии. «Пока только рассматриваю все возможные предложения. Я готов. Посмотрим, как все в итоге сложится», — добавил Ярошик.

Ранее 13 июня Legalbet сообщил, что Личка перейдет из «Оренбурга» в московское «Динамо». Руководство бело-голубых предложило чеху контракт на три года.

Ярошик играл за московский ЦСКА с 2003 по 2005 год. В составе армейцев он стал чемпионом РПЛ. Затем хавбек был продан «Челси», с которым выиграл АПЛ. Кроме того, он побеждал в чемпионатах Чехии и Шотландии. В 2008-2009 годах он также играл за самарские «Крылья Советов».