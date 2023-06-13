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04:03, 13 июня 2023Мир

Гражданин Финляндии погиб на Украине

Helsingin Sanomat: 30-летний гражданин Финляндии погиб в ходе боевых действий на Украине

Гражданин Финляндии погиб в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

По информации газеты, 30-летний мужчина был добровольцем. Он принимал участие в боевых действиях на стороне украинских сил, в частности, участвовал в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), а также оказывал медицинскую помощь.

Имя погибшего не раскрывается, а его семья отказалась комментировать ситуацию. Подробности произошедшего также не уточняются.

В апреле на Украине погиб гражданин Франции, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рядах Интернационального легиона. Он стал восьмым гражданином страны, который погиб во время боевых действий.

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    Марина Совина
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