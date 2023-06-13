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17:33, 13 июня 2023Экономика

В Молдавии приготовились к «враждебным действиям» со стороны «Газпрома»

Energocom: «Газпром» может потребовать у Молдавии выплатить долг в ближайшие месяцы

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

«Газпром» уже в ближайшие месяцы может потребовать у Молдавии вернуть исторический долг за газ, добавив к нему долг непризнанного Приднестровья, заявил член наблюдательного совета госпредприятия Energocom Александр Слусарь. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В ближайшие месяцы следует ожидать враждебных действий со стороны "Газпрома", который категорически против продолжающейся демонополизации рынка газа и независимости газотранспортной от системы поставок», — написал Слусарь. Он заявил, что можно готовиться получить «исполнительные листки от арбитража в Санкт-Петербурге о взыскании так называемых исторических долгов». Представитель Energocom отметил, что не исключает ситуации, в которой «Газпром» «добавит долги левого берега (Приднестровья — прим. «Ленты.ру») к долгам правого берега». Российское предприятие через суд может наложить арест на молдавскую газотранспортную систему, считает Слусарь.

С такими заявлениями он выступил, комментируя сообщение «Молдовагаза» (50 процентов которого принадлежит «Газпрому») о невозможности завершить отделение газотранспортного предприятия «Молдоватрансгаз». По мнению Слусаря, речь идет об отказе «Молдовагаза» «соблюдать процедуры» Третьего энергетического пакета Евросоюза, содержащего соответствующие требования.

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В свою очередь, Слусарь обвиняет в сложившейся ситуации бывшего вице-премьера Молдавии Андрея Спыну. При нем в 2021 году было согласовано продолжение поставок газа в Молдавию и подписан протокол, который предполагал, помимо прочего, неизменность статуса «Молдовагаза» и запрет на его реструктуризацию до урегулирования вопроса задолженности перед «Газпромом», писал ТАСС.

В мае в Кишиневе сообщили, что страна теперь может полностью отказаться от поставок российского газа, будучи интегрированной в европейскую энергетическую сеть. В декабре прошлого года страна заявила, что получает газ из альтернативных источников и на время откажется от российского топлива. Весь поступающий из России газ тогда планировали направить в Приднестровье.

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    Мария Черкасова
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