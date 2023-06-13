«Известия»: в посольстве США заявили о нежелании вступать в гонку вооружений с Россией

Власти США готовы начать диалог с Россией по управлению ядерными рисками и разработать систему контроля над вооружениями после 2026 года. Об этом заявили «Известиям» в американском посольстве.

В дипмиссии добавили, что «не в интересах ни одной из наших стран вступать в бессрочную конкуренцию в области стратегических ядерных сил». В этой связи Вашингтон готов и дальше придерживаться основных положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), «до тех пор, пока это делает Россия». В посольстве подчеркнули, что США не заинтересованы в новой гонке вооружений.

Российские дипломатические источники заявили изданию, что Москва также не планирует запускать процесс денонсации соглашения. При этом собеседники газеты подчеркнули, что Россия продолжит придерживаться количественных ограничений в рамках договоренностей с Вашингтоном.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в игнорировании причин возникшего кризиса вокруг ДСНВ. Она подчеркнула, что Москва не отмечает никаких признаков желания американской стороны отказаться от цели нанести России «стратегическое поражение» ради декларируемой Белым домом приверженности контролю над вооружениями.

До этого стало известно, что США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. В частности, Вашингтон больше не будет предоставлять Москве телеметрическую информацию.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он отметил, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке. По информации американских чиновников, США предложат придерживаться ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 года, если Россия также последует этому.