МИД России обвинил США в игнорировании причин кризиса ДСНВ

Захарова: Вашингтон продолжает игнорировать причины кризиса вокруг ДСНВ

Вашингтон продолжает игнорировать причины возникшего кризиса вокруг Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В этом США обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Москва не увидела никаких признаков того, что ради декларируемой Вашингтоном приверженности контролю над вооружениями США готовы отказаться от цели нанести России «стратегическое поражение».