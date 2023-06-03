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15:31, 3 июня 2023Мир

МИД России обвинил США в игнорировании причин кризиса ДСНВ

Захарова: Вашингтон продолжает игнорировать причины кризиса вокруг ДСНВ

Фото: МИД России / Globallookpress.com

Вашингтон продолжает игнорировать причины возникшего кризиса вокруг Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В этом США обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Москва не увидела никаких признаков того, что ради декларируемой Вашингтоном приверженности контролю над вооружениями США готовы отказаться от цели нанести России «стратегическое поражение».

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    Семен Александров
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