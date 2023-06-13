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22:28, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»

WSJ: управление разведки Украины отвергло причастность Киева к атаке на «Северные потоки»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк опроверг причастность Киева к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Отмечается, что Черняк отрицал ответственность Киева за диверсии, говоря о запросе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Накануне Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) опубликовала расследование, согласно которому служба голландской военной разведки (MIVD) сообщала ЦРУ США о планах Украины по подрыву трубопроводов «Северный поток». Вашингтон, в свою очередь, в июне 2022 года сделал предупреждение украинской стороне.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что у следствия ФРГ появляется все больше улик, указывающих на причастность Украины ко взрывам на «Северных потоках». При этом в Германии считают крайне маловероятным сценарий, при котором диверсии были организованы российской стороной.

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    Марина Совина
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