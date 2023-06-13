Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:35, 13 июня 2023Забота о себе

Названы действенные способы избавиться от похмелья

Диетолог Мейси: холодный душ и ферментированные продукты помогут избавиться от похмелья

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Холодный душ и ферментированные продукты помогут ускорить процесс восстановления после употребления алкоголя, утверждает диетолог Ханна Мейси. Действенные способы избавиться от похмелья она назвала изданию The Guardian.

Мейси отметила, что не существует одной физиологической причины, которая вызывает неприятные симптомы на следующее утро после выпивки. Однако наиболее очевидный источник плохого самочувствия — обезвоживание, говорит диетолог. Она посоветовала пить много воды во время употребления алкоголя, после и на следующий день, чтобы уменьшить головную боль и иные симптомы похмелья.

Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, вызывая диарею, рвоту и дисбаланс электролитов: натрия, калия и магния. Параллельно расширяются кровеносные сосуды в мозгу. Все вместе это вызывает сильную головную боль

Ханна Мейсидиетолог

Диетолог считает, что наиболее простой способ избежать мучительных симптомов похмелья — отказаться от спиртного. Но если выпить приходится, она рекомендовала позаботиться о закуске. По ее словам, лучше всего к застолью с алкоголем подойдут белковые и ферментированные продукты. К первым относятся мясо, яйца и рыба — они замедлят процесс всасывания алкоголя в кровь, а вторые — квашеная капуста, кимчи, соленые огурцы, кефир и чайный гриб — помогут сохранить полезные бактерии в желудке.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

При похмелье Мейси посоветовала принять электролитную добавку, чтобы восполнить баланс натрия и вновь съесть ферментированные продукты. Помимо этого, будет полезна жирная рыба и другие блюда, богатые кислотами Омега-3.

По словам диетолога быстрым способом справиться с похмельем является холодный душ. Она объяснила, что ледяная вода провоцирует выброс адреналина, который ускоряет вывод алкоголя из крови. Мейси подчеркнула, что этим методом следует пользоваться с осторожностью, поскольку научные доказательства его эффективности не являются окончательно подтвержденными.

Ранее хирург Александр Умнов назвал больше всего страдающий от пива орган. По его словам, злоупотребление алкоголем грозит инфарктом почки.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    Стала известна причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре
    Мужчина спонтанно потратил сдачу в магазине и разбогател
    В Москве объявили программу главного городского выпускного в Парке Горького
    ФСБ задержала участника нападения на Дагестан в 1999 году из банды Басаева
    Доказана эффективность антигистаминного препарата против рассеянного склероза
    Назван инициатор идеи введения налога на сверхприбыль
    Стало известно об использовании ВСУ российской формы для провокаций под Херсоном
    Ведущая популярного шоу на Первом канале высмеяла заголовки о себе в прессе
    Россияне массово покинули самый популярный курорт Таиланда
    Шантажировавший депутата фильмом-расследованием россиянин получил срок
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.