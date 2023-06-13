Названы действенные способы избавиться от похмелья

Диетолог Мейси: холодный душ и ферментированные продукты помогут избавиться от похмелья

Холодный душ и ферментированные продукты помогут ускорить процесс восстановления после употребления алкоголя, утверждает диетолог Ханна Мейси. Действенные способы избавиться от похмелья она назвала изданию The Guardian.

Мейси отметила, что не существует одной физиологической причины, которая вызывает неприятные симптомы на следующее утро после выпивки. Однако наиболее очевидный источник плохого самочувствия — обезвоживание, говорит диетолог. Она посоветовала пить много воды во время употребления алкоголя, после и на следующий день, чтобы уменьшить головную боль и иные симптомы похмелья.

Алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, вызывая диарею, рвоту и дисбаланс электролитов: натрия, калия и магния. Параллельно расширяются кровеносные сосуды в мозгу. Все вместе это вызывает сильную головную боль Ханна Мейси диетолог

Диетолог считает, что наиболее простой способ избежать мучительных симптомов похмелья — отказаться от спиртного. Но если выпить приходится, она рекомендовала позаботиться о закуске. По ее словам, лучше всего к застолью с алкоголем подойдут белковые и ферментированные продукты. К первым относятся мясо, яйца и рыба — они замедлят процесс всасывания алкоголя в кровь, а вторые — квашеная капуста, кимчи, соленые огурцы, кефир и чайный гриб — помогут сохранить полезные бактерии в желудке.

При похмелье Мейси посоветовала принять электролитную добавку, чтобы восполнить баланс натрия и вновь съесть ферментированные продукты. Помимо этого, будет полезна жирная рыба и другие блюда, богатые кислотами Омега-3.

По словам диетолога быстрым способом справиться с похмельем является холодный душ. Она объяснила, что ледяная вода провоцирует выброс адреналина, который ускоряет вывод алкоголя из крови. Мейси подчеркнула, что этим методом следует пользоваться с осторожностью, поскольку научные доказательства его эффективности не являются окончательно подтвержденными.

Ранее хирург Александр Умнов назвал больше всего страдающий от пива орган. По его словам, злоупотребление алкоголем грозит инфарктом почки.