Киев ударил по беженцам под Херсоном ракетами SCALP/STORM SHADOW производства Франции

Киев ударил по пунктам временного размещения (ПВР) беженцев на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области ракетами SCALP (STORM SHADOW) произведенными во Франции в 2003 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Ракетный удар был нанесен по гостинице с эвакуированными жителями Херсонской области, 10 июня около 5:00, две ракеты сбили подразделения ПВО группировки «Днепр», еще две ракеты попали в здания, где находились беженцы, проживающие там семьями.

По словам пострадавших, взрывной волной выбило двери, стекла, начался пожар, люди, находившиеся в здании, стали выпрыгивать из окон. В обоих зданиях, где находился пункт временного размещения, полностью разрушены и выгорели верхние этажи.

На найденных частях ракет стоят даты их производства — апрель, июнь, октябрь 2003 года и наименование производителя — MBDA France.

8 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани Херсонской области, которая оказалась подтоплена после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению.

В Москве случившееся назвали терактом. Министр обороны Сергей Шойгу указал, что подрыв ГЭС привел к затоплению значительных территорий. В Кремле обвинили Украину во взрыве в Херсонской области.

