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10:12, 13 июня 2023Бывший СССР

Появились кадры Каховского водохранилища после разрушения ГЭС

«Страна.ua» опубликовала сравнительные кадры Каховского водохранилища после разрушения ГЭС

Появились сравнительные кадры Каховского водохранилища около станции Северо-Крымского канала после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Видео со следами обмеления публикует украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Для сравнения — март 2023 года против июня 2023 года», — говорится в публикации. На первой записи можно увидеть водохранилище, заполненное водой, а на второй заметны обмелевшие участки.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не отразится на водоснабжении Крыма. По его словам, сейчас на полуострове есть запас воды, которого хватит почти на полтора года.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что разрушение плотины никак не скажется на водоснабжении города. Дело в том, что населенный пункт пользуется собственным водохранилищем, — на данный момент запасы воды в нем находятся на максимальном уровне.

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    Кристина Есикова
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