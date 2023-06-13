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20:25, 13 июня 2023Силовые структуры

22-летний юноша изнасиловал девушку в петербургском конном клубе

В Петербурге 22-летний сотрудник конюшни изнасиловал девушку на территории конного клуба

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 22-летний юноша изнасиловал девушку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, фигурант дежурил на территории конного клуба. Там он заметил потерпевшую, напал с ножом и надругался над ней. Вскоре она обратилась в полицию с заявлением.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Астрахани осудили на 3,5 года 22-летнего юношу, изнасиловавшего 19-летнюю бывшую подругу.

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    Екатерина Власова
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