22-летний юноша изнасиловал девушку в петербургском конном клубе

В Петербурге 22-летний сотрудник конюшни изнасиловал девушку на территории конного клуба

В Санкт-Петербурге 22-летний юноша изнасиловал девушку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, фигурант дежурил на территории конного клуба. Там он заметил потерпевшую, напал с ножом и надругался над ней. Вскоре она обратилась в полицию с заявлением.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Астрахани осудили на 3,5 года 22-летнего юношу, изнасиловавшего 19-летнюю бывшую подругу.