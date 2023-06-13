Силовые структуры
22-летний юноша изнасиловал девушку в петербургском конном клубе
В Петербурге 22-летний сотрудник конюшни изнасиловал девушку на территории конного клуба
В Санкт-Петербурге 22-летний юноша изнасиловал девушку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, фигурант дежурил на территории конного клуба. Там он заметил потерпевшую, напал с ножом и надругался над ней. Вскоре она обратилась в полицию с заявлением.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее стало известно, что в Астрахани осудили на 3,5 года 22-летнего юношу, изнасиловавшего 19-летнюю бывшую подругу.