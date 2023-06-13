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13:48, 13 июня 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о влиянии кваса на нервную систему

Диетолог Кристина Плотникова рассказала, что квас улучшает работу нервной системы

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Квас улучшает работу центральной нервной системы человека и укрепляет иммунитет. Об этом россиянам в беседе с «Лентой.ру» рассказала диетолог Кристина Плотникова.

По ее словам, в квасе присутствует большое количество аминокислот, и половина из них относится к незаменимым. Одна из них — аспарагин — напрямую влияет на работу центральной нервной системы. Ее главные функции — препятствовать чрезмерному возбуждению и ускорять мыслительные процессы.

Также, продолжила Плотникова, в квасе содержится натрий, который задействован в передаче нервных импульсов и предотвращает сбои в работе центральной нервной системы.

Регулярное употребление кваса является профилактикой остеопороза — хрупкости костей. Они становятся прочнее благодаря входящему в состав напитка марганцу. Кальций и витамин B1 поддерживают нормальное развитие костей

Кристина Плотниковадиетолог

Диетолог добавила, что в составе кваса есть глутамин, принимающий участие в формировании мышц. Этот микроэлемент популярен у спортсменов, стремящихся нарастить массу. У глутамина есть и другое предназначение: он ускоряет восстановление организма после изнурительных тренировок.

Витамины B6, PP и группа E, присутствующие в составе кваса, нормализуют артериальное давление и снижают риск развития болезней сердца и сосудов, говорит собеседница «Ленты.ру».

Квас содержит кальций: примерно пять процентов от суточной нормы в литре напитка. Он обеспечивает стабильную работу сердца, а также нормализует свертываемость крови

Кристина Плотниковадиетолог

«Мозг относится к центральной нервной системе, но пользу для него стоит отметить отдельно. В квасе содержится глицин, который можно считать незаменимым веществом для работающих интеллектуально людей. Он улучшает память, снижает напряжение, препятствуя формированию стрессов», — прокомментировала диетолог.

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Йод, входящий в состав напитка, — важный для работы щитовидной железы элемент, а она в свою очередь помогает нормальному функционированию мозга. Также квас улучшает иммунитет, так как содержащиеся в нем аминокислоты и витамины группы B укрепляют естественную защиту организма, резюмировала диетолог.

Ранее врач Александра Чистякова оценила пользу и безопасность кваса из бочки. По ее словам, напиток отвечает всем санитарным нормам и полезен для организма.

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