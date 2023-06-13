Пожар на московском рынке «Садовод» локализован
МЧС сообщило, что пожар на рынке Садовод в Москве локализован
Пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Там уточнили, что огонь был локализован в 11:43 пожар на площади 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
О ЧП стало известно ранее 13 июня. Предварительно говорилось, что загорелись торговые павильоны в восьмом ряду. Позже в экстренных службах отметили, что огонь распространился на три павильона.
Посетителей эвакуировали из здания, в сети публиковали кадры со спасающими товар в горящем «Садоводе» продавцами.