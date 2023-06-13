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11:55, 13 июня 2023Россия

Пожар на московском рынке «Садовод» локализован

МЧС сообщило, что пожар на рынке Садовод в Москве локализован
Архивное фото

Архивное фото. Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Там уточнили, что огонь был локализован в 11:43 пожар на площади 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

О ЧП стало известно ранее 13 июня. Предварительно говорилось, что загорелись торговые павильоны в восьмом ряду. Позже в экстренных службах отметили, что огонь распространился на три павильона.

Посетителей эвакуировали из здания, в сети публиковали кадры со спасающими товар в горящем «Садоводе» продавцами.

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    Евгения Куликова
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