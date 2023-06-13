Пассажир самолета весь полет мстил попутчице за опущенный подлокотник

Reddit: пассажир весь полет сидел с широко раздвинутыми ногами ради мести попутчице

Пассажир самолета иностранной авиакомпании мстил своей попутчице все время путешествия из-за того, что она опустила подлокотник между сиденьями. Историю опубликовало издание Daily Star со ссылкой на популярный форум Reddit.

Пользовательница сети рассказала, что «сварливый молодой мужчина», который сидел на соседнем кресле, весь полет мстил ей. «Я села и опустила подлокотник. Он уставился на меня. Думаю, подлокотник сковывал его тело. Жаль. Но ведь я заплатила за все место», — поделилась возмущенная пассажирка.

По ее словам, после этого попутчик достал из рюкзака книгу, откинул спинку сиденья и раздвинул ноги так широко, что его правая ступня оказалась в зоне перед ее креслом. «Я сказала: "Извините, это мое место (у меня была небольшая сумка под этим сиденьем)", и он очень удивился. Он подвинул ногу, но все равно держал колени максимально расставленными», — продолжила пассажирка. В итоге ей пришлось весь полет напрягать левую ногу, чтобы оградить свое пространство перед сиденьем от покушений настойчивого соседа.

Пост на Reddit собрал больше 350 комментариев. Многие читатели поддержали ее желание дать отпор грубому пассажиру. «Моя жена сказала мне, что это происходит постоянно, когда она летает одна в командировки. Парни — придурки», — посетовал пользователь форума.

Ранее пассажир рейса United Airlines захотел сходить в туалет до вылета и, услышав запрет от стюардессы, помочился в контейнер прямо в салоне самолета. «Когда мы достигли высоты, он откинул спинку сиденья и больше не пытался встать, даже когда погас индикатор ремня безопасности. Я был в шоке. Неужели это произошло прямо сейчас в самолете?» — поделился мыслями его попутчик.

