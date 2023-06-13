Стали известны новые подробности авиакатастрофы с выжившими детьми в Колумбии

Caracol: мать выживших в авиакатастрофе детей умерла через четыре дня после крушения

Мать детей, выживших в авиакатастрофе в колумбийских джунглях, умерла через четыре дня после крушения. Об этом сообщает радио Caracol.

Отец детей Мануэль Ранок Мукутуй рассказал, что его супруга заботилась о своих детях до самой кончины.

Ранее двоюродный дед несовершеннолетних Фиденсио Валенсия рассказал, что дети, которые 40 дней в одиночку выживали после крушения, питались мукой, найденной в багаже. После того, как запасы кончились, детям, несмотря на малый возраст, самостоятельно пришлось искать фрукты, растущие в джунглях.

Четверых детей нашли спустя шесть недель после крушения самолета Cessna 206. Воздушное судно потерпело крушение 1 мая. У самолета отказал двигатель, летный экипаж подал аварийный сигнал. Найти его удалось спустя более 370 часов поисков. Всего в самолете было семь пассажиров.