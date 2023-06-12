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15:45, 12 июня 2023Из жизни

Раскрыты новые подробности о выживших в колумбийских джунглях детях

Дед найденных в лесах Колумбии детей рассказал, что 40 дней они питались мукой и фруктами

Фото: Colombian Air Force / Reuters

Дети, которые 40 дней в одиночку выживали в колумбийских джунглях после крушения самолета Cessna 206, питались в основном фруктами и мукой, найденной в багаже. Новыми подробностями о случившемся поделился двоюродный дед несовершеннолетних Фиденсио Валенсия, сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, муки хватило лишь на непродолжительное количество времени, и детям самостоятельно пришлось искать фрукты, растущие в джунглях, несмотря на малый возраст. «Взяли немного муки и с ее помощью выжили. После того, как мука закончилась, они начали есть фрукты», — рассказал Валенсия.

Воздушное судно Cessna 206 потерпело крушение 1 мая. У самолета отказал двигатель, летный экипаж подал аварийный сигнал. Найти его удалось спустя более 370 часов поисков. Всего в самолете было семь пассажиров. Спустя 40 дней спасатели обнаружили в джунглях четырех маленьких детей. Старшей из них была 11-летняя девочка.

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    Алевтина Запольская
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