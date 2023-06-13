Путин заявил об изменении общественного мнения на Западе

Президент России Путин заявил, что общественное мнение в странах Запада меняется

Президент России Владимир Путин заявил, что общественное мнение в странах Запада меняется. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, жителям западных стран «на уровне общественного сознания все это не очень нравится». «Мне вот некоторые мои друзья там говорят: "Сложилась ситуация как в Советском Союзе". Я говорю: "Как это?" — "Ну, когда дома, когда на предприятии, когда в офисе все сидят и обсуждают Россию. Домой приходят на кухню — все по-другому"», — сказал политик.

Российский лидер также добавил, что экономики Соединенных Штатов и Европы хоть и прочные, однако сейчас находятся в состоянии рецессии и вынуждены считаться с деятельностью оппозиционных партий.

Ранее Путин заявил, что западные страны практически полностью истощили свои военные запасы, помогая Украине. «Запад со складов все оружие для Украины выгреб, осталось у них только в Южной Корее и Израиле, но и это скоро закончится», — сказал российский лидер.