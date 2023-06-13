Стало известно об ударе ВСУ по управлению МВД в приграничном российском регионе

Mash: ВСУ обстреляли управление МВД в поселке Глушково Курской области

Управление МВД в поселке Глушково попало под обстрел во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области утром 13 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

К посту прикреплена фотография изнутри отделения полиции, на которой видно обрушившуюся штукатурку и поврежденные окна.

Ранее губернатор приграничной Курской области Роман Старовойт сообщил, что один из снарядов ВСУ также попал в кинотеатр поселка Глушково. По его словам, власти зафиксировали 12 прилетов. Пострадавших среди мирного населения нет, однако были повреждены около 10 жилых домов, в одном из которых значительные разрушения. Также были задеты несколько административных зданий и два автомобиля.

Под утренний обстрел ВСУ также попал приграничный поселок Теткино, где были повреждены девять домов, два из которых сгорели. Кроме того, атака противника нарушила снабжение жителей газом и электричеством.