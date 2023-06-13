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09:36, 13 июня 2023Спорт

В НБА определился новый чемпион

«Денвер Наггетс» выиграл у «Майами Хит» и впервые в истории стал чемпионом НБА

Фото: Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters

«Денвер Наггетс» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Результаты доступны на сайте лиги.

В финальной серии клуб оказался сильнее «Майами Хит», выиграв финальную серию со счетом 4-1. Пятый матч завершился победой Денвера — 94:89. Самым ценным игроком финала (MVP) был назван центровой Никола Йокич. Он же стал самым результативным игроком финала, набрав 28 очков и совершив 16 подборов. В составе проигравшей команды больше всего очков набрал Джимми Батлер — 21 очко.

«Денвер Наггетс» впервые в истории завоевал чемпионский титул. «Майами» является трехкратным чемпионом НБА, выигрывав турнир в 2006, 2012 и 2013 годах.

В прошлом сезоне победителем НБА стал «Голден Стэйт Уорриорс». В финальной серии команда одержала победу над «Бостон Селтикс».

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    Анастасия Борисова
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