В НБА определился новый чемпион

«Денвер Наггетс» выиграл у «Майами Хит» и впервые в истории стал чемпионом НБА

«Денвер Наггетс» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Результаты доступны на сайте лиги.

В финальной серии клуб оказался сильнее «Майами Хит», выиграв финальную серию со счетом 4-1. Пятый матч завершился победой Денвера — 94:89. Самым ценным игроком финала (MVP) был назван центровой Никола Йокич. Он же стал самым результативным игроком финала, набрав 28 очков и совершив 16 подборов. В составе проигравшей команды больше всего очков набрал Джимми Батлер — 21 очко.

«Денвер Наггетс» впервые в истории завоевал чемпионский титул. «Майами» является трехкратным чемпионом НБА, выигрывав турнир в 2006, 2012 и 2013 годах.

В прошлом сезоне победителем НБА стал «Голден Стэйт Уорриорс». В финальной серии команда одержала победу над «Бостон Селтикс».

