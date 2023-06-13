Путин заявил о нацеленности России на добрые отношения с Западом

Путин: Россия до сих пор настроена на добрые отношения с Западом и странами бывшего СССР

Москва по-прежнему настроена на добрые отношения с Западом и странами бывшего Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Россия последовательно выступает за поддержание добрососедских со всеми окружающими ее государствами, отметил глава государства.

О встрече Путина с военкорами ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, в общении с президентом участвуют представители телеканалов, а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

Ранее Путин заявил, что после распада СССР Украина оказалась под руководством прозападных деятелей. Эти деятели, по словам президента,« встали на путь не просто борьбы с Россией, а создания на этой территории анти-России». В связи с Этим Москва была вынуждена начать специальную военную операцию в ответ на развязанную Киевом войну в Донбассе, добавил он.

