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00:16, 13 июня 2023Экономика

Пакистан оплатил первую партию российской нефти в юанях

Министр нефти Малик заявил об оплате Пакистаном первой партией российской нефти в юанях

Фото: Karachi port trust / Reuters

Пакистан оплатил первую поставленную в страну партию российской сырой нефти в юанях. Об этом заявил пакистанский министр нефти Мусади Малик в разговоре с Reuters.

По его словам, объем этой партии составил 100 тысяч тонн, из которых 45 тысяч уже находится в порту Карачи. При этом Малик не стал раскрывать цену и скидку, с которой Исламабад получил топливо.

Переработкой нефти займется пакистанская компания Refinery Limited, добавил министр.

11 июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о доставке в страну первой партии нефти из России. Шариф назвал событие знаменательным и добавил, что оно служит началом новых отношений между Пакистаном и Россией.

В мае стало известно о том, что Пакистан заинтересован в долгосрочной сделке с Россией по покупке нефти. Министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан заявил, что государство хотело бы оплачивать дальнейшие покупки российской нефти в юанях, так как у страны есть соглашение о валютных свопах (обмен валютами с обязательством последующего обратного обмена по фиксированным ценам) с Китаем.

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    Марина Совина
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