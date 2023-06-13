Пакистан оплатил первую партию российской нефти в юанях

Министр нефти Малик заявил об оплате Пакистаном первой партией российской нефти в юанях

Пакистан оплатил первую поставленную в страну партию российской сырой нефти в юанях. Об этом заявил пакистанский министр нефти Мусади Малик в разговоре с Reuters.

По его словам, объем этой партии составил 100 тысяч тонн, из которых 45 тысяч уже находится в порту Карачи. При этом Малик не стал раскрывать цену и скидку, с которой Исламабад получил топливо.

Переработкой нефти займется пакистанская компания Refinery Limited, добавил министр.

11 июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о доставке в страну первой партии нефти из России. Шариф назвал событие знаменательным и добавил, что оно служит началом новых отношений между Пакистаном и Россией.

В мае стало известно о том, что Пакистан заинтересован в долгосрочной сделке с Россией по покупке нефти. Министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан заявил, что государство хотело бы оплачивать дальнейшие покупки российской нефти в юанях, так как у страны есть соглашение о валютных свопах (обмен валютами с обязательством последующего обратного обмена по фиксированным ценам) с Китаем.