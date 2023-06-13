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14:18, 13 июня 2023Ценности

Самбурская снялась в нарядах с глубоким декольте

Актриса Настасья Самбурская поделилась снимками в алом боди с кружевом

Кадр: @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская поделилась снимками в откровенных образах и показала свое тело. Соответствующие истории появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость опубликовала серию видеороликов, в которых она демонстрирует наряды, частично обнажающие ее тело. Так, на кадрах звезда предстала в черной юбке с вырезом в области бедер, а также алом боди с кружевом. При этом она уложила волосы в крупные локоны и надела массивные серьги.

Помимо этого, Самбурская снялась в обтягивающем платье бежевого цвета с глубоким декольте и белых босоножках на шпильке. Свой образ актриса дополнила прической в стиле пин-ап и аксессуарами с жемчугом.

В мае Самбурская показала фигуру в прозрачном платье. Знаменитость позировала у бассейна в прозрачном предмете гардероба черного цвета.

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    Екатерина Ештокина
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