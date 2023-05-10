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15:06, 10 мая 2023Ценности

Самбурская показала фигуру в прозрачном платье

Актриса Настасья Самбурская показала фигуру в прозрачном платье с блестящими стразами

Кадр: @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская поделилась снимками в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала серию кадров, на которых она позирует у бассейна в прозрачном платье черного цвета. При этом видно, что облегающий наряд покрыт блестящими стразами. В качестве обуви телезвезда выбрала босоножки в тон, а на лицо нанесла нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и небольшие серьги-кольца.

Подписчики восхитились внешним видом и фигурой Самбурской в многочисленных комментариях под упомянутыми фотографиями. «Спасибо, что показала нам эти кадры», «Идеал», «Какая фигура», «Огонь!», «Просто красотка», — высказывались поклонники актрисы.

В апреле Настасья Самбурская продемонстрировала фигуру в бикини и раскрыла свой вес во время диеты. Актриса отметила, что он составляет 58,5 килограмма.

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Карина Черных
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