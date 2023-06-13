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18:30, 13 июня 2023Путешествия

Стала известна причина экстренной посадки летевшего в Актау российского самолета

Самолет Москва — Актау вынужденно сел в Самаре из-за срабатывания датчика задымления

Фото: John McArthur / Unsplash

Российский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Актау, экстренно сел в аэропорту Самары из-за срабатывания датчика задымления в багажном отсеке. Причиной вынужденной посадки с РИА Новости поделились представители авиакомпании, выполнявшей рейс в Казахстан.

Собеседник агентства рассказал, что причины срабатывания датчика установят специалисты перевозчика. По его словам, авиакомпанией принято оперативное решение отправить для выполнения рейса резервное воздушное судно, которое прибудет в Самару после 19:20 мск.

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Также стало известно, что продолжение рейса планируется после 21:00 мск. Пассажирам будут предоставлены напитки.

Ранее сообщалось, что российский пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Актау, экстренно приземлился в Самаре. Воздушное судно вылетело из российской столицы в 13:04 и должно было приземлиться в казахстанском городе в 17:05. Пилот объявил о выборе другого курса незадолго до прибытия в Актау.

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    Фариза Бацазова
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