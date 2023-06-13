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23:02, 13 июня 2023Бывший СССР

Российская ПВО отразила попытку ракетного удара по Пологам

Рогов сообщил об отражении ПВО России попытку ракетного удара ВСУ по Пологам в Запорожье
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: @vrogov / Telegram

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, система ПВО успешно отбила атаку, ракеты сбиты.

Ранее Владимир Рогов заявил, что план ВСУ по быстрому прорыву фронта в Запорожской области провалился.

До этого сообщалось, что Российская армия контролирует высоты Времевского выступа. На указанном участке запорожского направления проходили тяжелейшие бои. Отмечалось, что помимо артиллерии в работу активно включалась авиация.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи.

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    Марина Совина
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