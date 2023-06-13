В России прошли обыски у сторонников Ильи Пономарева

Сотрудники СКР проводят обыски у сторонников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева

В Москве, Московской области и Калининграде проходят обыски у сторонников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, сотрудники Следственного комитета России (СКР) проводят обыски у бывших депутатов Госдумы. В Москве следственные действия идут у Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова, в Московской области у экс-политика Бориса Коновалова, а в Калининграде у Соломона Гинзбурга.

Отмечается, что следователи осматривают квартиры данных лиц, так как они сотрудничали с Пономаревым.

В 2022 году в Польше Пономарев создал организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) (организация признана нежелательной на территории РФ). Деятельность ее сторонников с целью насильственного захвата власти в России угрожает конституционному строю и безопасности страны, отмечали ранее в Генпрокуратуре России. Руководителями «Съезда народных депутатов» являются также Геннадий Гудков (включен Минюстом в реестр иноагентов) и экс-адвокат Марк Фейгин (включен Минюстом в реестр иноагентов).