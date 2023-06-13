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15:19, 13 июня 2023Спорт

Бывший футболист «Спартака» Ширко попал в реанимацию

Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко попал в реанимацию

Фото :Алексей Иванов / ТАСС

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Ширко попал в реанимацию. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал экс-администратор красно-белых Александр Хаджи.

По его словам, завтра футболиста переведут в обычную палату. «Никакой операции не было, там свои технологии, все в порядке. Это все со слов нашего ветеранского доктора — Владимира Зоткина», — заявил Хаджи.

Ранее о госпитализации 46-летнего Ширко в Боткинскую больницу сообщил Telegram-канал Supporters Group News. Источник отмечал, что экс-форвард испытывает проблемы с сердцем.

Ширко выступал за «Спартак» с 1995 по 2001 год. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России. Футболист, который также известен по выступлениям за «Торпедо», «Шинник», «Томь» и «Терек», завершил карьеру в 2009 году. В его активе один гол в шести матчах в составе сборной России.

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    Алексей Гусев
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