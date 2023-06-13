Вероятность посадки Трампа оценили

Американист Рогулев: Трамп сможет продолжить избирательную кампанию даже в случае посадки

В ближайшее время бывшего президента США Дональда Трампа могут временно задержать для взятия отпечатков пальцев и других процедур, однако после его, скорее всего, отпустят под подписку, заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность посадки политика.

Ранее власти США в Майами подготовились к беспорядкам на случай ареста Трампа после слушаний по делу о хранении секретных документов.

«Решение будет принимать не суд Майами, а федеральный суд (он просто территориально там расположен). Это преступление против государства и уголовно наказуемое преступление по тем обвинениям, которые предъявляются. То есть это не гражданский иск, и штрафом тут человек не отделается. Либо он виновен, либо нет. Если виновен, наказание предусмотрено достаточно суровое», — поделился Рогулев. Американист отметил, что в случае неблагоприятного исхода Трамп сможет продолжать избирательную кампанию даже из тюрьмы.

Трамп пообещал продолжать участвовать в президентских выборах при любых обстоятельствах — даже если он будет осужден по выдвинутым ранее против него обвинениям.

Бывшему главе государства предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.