Байдена обвинили в «преступлении века»

Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в «преступлении века» из-за возможной связи с Burisma

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в своем Twitter-аккаунте обвинил президента США Джо Байдена в «преступлении века» из-за его возможных связей с руководством украинской компании Burisma.

«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!», — написал политик.

По его словам, Байден является «самым большим преступником» среди всех американских президентов.

19 мая были раскрыты миллионные заработки сына Байдена на связях с Украиной и Китаем. Год назад прокуратура в штате Делавэр запросила документы по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma.

По информации The Wall Street Journal, Байден-младший в период с 2014 по 2019 год получал от Burisma по 50 тысяч долларов в месяц. Эти деньги поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на те годы, когда его отец Джо занимал пост вице-президента США.