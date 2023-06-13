В Белом доме прокомментировали причастность Байдена к обвинениям против Трампа

Белый дом: президент Байден «никоим образом» не причастен к обвинениям в отношении Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завила, что президент США Джо Байден «никоим образом» не причастен к обвинениям в отношении экс-главы государства Дональда Трампа, связанным с хранением секретных документов. Об этом она рассказала 13 июня во время брифинга.

«Никоим образом. Он не был вовлечен в этот процесс», — отметила Жан-Пьер.

По ее словам, Байден поддерживает независимость следствия и действий Минюста США. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что «администрация очень последовательна в этом отношении».

Также она дала понять, что Белый дом готов к любым угрозам в сфере безопасности, которые могут возникнуть на фоне обвинений в отношении Трампа.

Дональду Трампу ранее были предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Во вторник, 13 июня, политик заявил суду в Майами, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Позже в СМИ появилась информация, что Трампа и его помощника отпустили из суда Майами без каких-либо условий, прокуратура признала обоих не склонными к побегу.

Было также указано, что политик может далее без препятствий вести свою избирательную кампанию и встречаться со сторонниками в других штатах.