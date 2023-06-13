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07:28, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Британский военный эксперт назвал критические пробелы контрнаступления ВСУ

BI: профессор Кларк назвал недостаток авиации серьезной проблемой для украинских войск

Приглашенный профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа в Великобритании Майкл Кларк назвал критические пробелы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Business Insider (BI).

По словам военного эксперта, серьезной проблемой для наступательного потенциала украинских войск является российская артиллерия, доминирующая на поле боя. В этой связи ВСУ будут чувствовать нехватку авиации, поскольку обещанные Западом истребители F-16, которые могли бы оказывать поддержку с воздуха, все еще отсутствуют, полагает Кларк.

В качестве другой большой проблемы ВСУ аналитик назвал недостаток мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО), которые могли бы прикрывать наземные подразделения на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы страны уже ведут контрнаступление 10 июня. При этом он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».

О начале наступательных действий ВСУ сообщал и президент России Владимир Путин. Он уточнил, что о старте операции свидетельствует использование стратегических резервов.

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    Марина Совина
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