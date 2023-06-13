Арабист предрек создание «гарема» из России, США и Китая для Саудовской Аравии

Арабист Останин-Головня: Саудовская Аравия создаст «гарем» из США, России и Китая

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня объяснил, почему Саудовская Аравия не будет разрывать деловые связи с США, несмотря на угрозы. Арабист подчеркнул, что на Востоке в принципе не принято рвать отношения. Его слова приводят «Известия».

При этом, по словам эксперта, Саудовской Аравии необходимо развивать отношения с Россией и Китаем. Это нужно для того, чтобы уравновесить засилье Вашингтона присутствием других акторов. Во-первых, это благоприятно скажется на развитии экономических отношений в нефтяной сфере, во-вторых, совместные усилия КНР и РФ могут дать хорошие плоды в сфере безопасности.

«Саудовская Аравия не хочет разводиться со своей американской женой, а стремится добавить в этот гарем Россию и Китай, чтобы поставить зазнавшуюся давнюю супругу на место», — резюмировал эксперт, отметив, что саудовская внешняя политика может строиться на многовекторности.

9 июня стало известно, что Саудовская Аравия пригрозила США изменить отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном после слов американского президента Джо Байдена о нефти. Как стало известно газете The Washington Post, прошлой осенью глава Белого дома пообещал «последствия» Саудовской Аравии за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США.