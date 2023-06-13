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18:14, 13 июня 2023Россия

Путин назвал неожиданным факт невыплаты военным за подбитую технику

Президент Путин назвал неожиданным факт невыплаты военным за подбитую технику противника

Фото: РИА Новости

Президент Владимир Путин назвал неожиданным факт отсутствия выплат российским военным за подбитую технику противника. Об этом он заявил на встрече с военкорами. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, он затронет этот вопрос в сегодняшнем разговоре с Минобороны. «Я уже точно не помню, но, по-моему, за самолет 300 тысяч, за танк 100 тысяч должны выплачивать дополнительно. То, что не выплачивают, это неожиданно для меня», — сказал Путин.

На встрече с журналистами президент также заявил, что российские войска уничтожили от 25 до 30 процентов переданной Украине военной техники западного образца. Он почеркнул, что только видимые потери Вооруженных сил Украины за время контрнаступления составляют 160 танков и 360 бронемашин.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что по итогам мая украинские войска потеряли 16 самолетов, 466 беспилотников и более 400 танков. Кроме того, российским военным удалось уничтожить 238 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

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