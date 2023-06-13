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06:35, 13 июня 2023Экономика

Cпрогнозирован рост ВВП России

Гендиректор АКРА Сухов заявил, что ВВП России в 2024 году превысит докризисный уровень

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская экономика по итогам 2023 года вырастет на один процент или чуть больше, при этом уже в 2024 году превысит докризисный уровень, спрогнозировал в интервью РИА Новости гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

По его мнению, источники роста ВВП России кроются внутри страны, «в основном это продолжение структурной перестройки, в частности, обрабатывающая промышленность».

Сухов ожидает положительные тренды на рынке автомобилестроения в связи с изменением инвесторов, а также роста торговли и транспортных услуг. Дополнительно экономику поддержит и снижение нормы сбережений. В результате по базовому сценарию в следующем году показатель ВВП превысит уровень 2021 года, выразил уверенность глава АКРА.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников прогнозировал, что в 2023 году рост ВВП России может составить чуть более 1,2 процента. По его словам, сокращение на 1,9 процента в годовом выражении было ожидаемым, но при этом оказалось гораздо ниже оценок экономических ведомств.

7 июня президент России Владимир Путин допустил, что рост ВВП страны в нынешнем году может вырасти на 1-2 процента. По его словам, это может случиться даже несмотря на общее замедление мировой экономики.

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    Марина Совина
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