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13:04, 7 июня 2023Экономика

Путин допустил рост ВВП России на 2 процента по итогам года

Президент Путин заявил, что ВВП России может вырасти на 1-2 процента в нынешнем году
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин допустил, что рост ВВП страны в нынешнем году может вырасти на 1-2 процента. По его словам, это может случиться, даже несмотря на общее замедление мировой экономики. Об этом он сказал в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума. Текст опубликован на сайте Кремля.

Также президент отметил, что «важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета».

Ранее Путин говорил о том, что России нужно будет преодолеть ряд экономических проблем в среднесрочной перспективе. Говоря о сложностях, с которыми сталкивается отечественная экономика, Путин особо отметил станкостроение и дефицит комплектующих. «Но тем не менее цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно, даже для меня», — добавил он.

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    Платон Щукин
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