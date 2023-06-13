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22:44, 13 июня 2023Россия

Россиянам перечислили случаи законного отчисления ребенка из детского сада

Юрист Коленов: ребенка могут отчислить из детского сада при длительном отсутствии в группе

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Юрист Дмитрий Коленов перечислил случаи законного отчисления ребенка из детского сада. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, что федеральный закон «Об образовании» не предусматривает конкретных оснований для отчисления маленьких воспитанников, но все же исключение возможно.

Эксперт объяснил, что в данном законе есть нюансы, которые позволяют саду распрощаться с ребенком. Кроме того, в договоре об образовательных услугах определены основания для отчисления ребенка.

«Если в договоре такая информация отсутствует, она отражена в уставе или правилах внутреннего распорядка ДОУ», — уточнил юрист.

Коленов подчеркнул, что воспитанник может попасть под «санкции» при длительном отсутствии в учреждении. Или в случае, если родители регулярно задерживают оплату без уважительных причин. Однако, когда пропуски подтверждены справками, это не может быть основанием к отчислению.

Также ребенка могут отчислить, если у него выявили серьезное заболевание (к примеру, туберкулез), которое препятствует общению с другими воспитанниками. Сюда же относятся обстоятельства, которые не зависят от сторон (аварийное состояние сада или ликвидация учреждения по причине закрытия).

При этом Дмитрий Коленов уточнил, что за плохую успеваемость или за отказ родителей делать вакцинацию отчислить чадо не могут.

«Без прививки могут отказать вашему ребенку в посещении детсада во время эпидемий или массовых инфекционных заболеваний, но отчислить за это не имеют права», — предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается в первую очередь зачислять в детские сады детей медиков. Как уточняется, приоритетное зачисление в учреждения может быть предоставлено детям медработников, которые оказывают первичную, скорую и скорую специализированную медицинскую помощь.

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    Марина Совина
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