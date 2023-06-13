Написавшего трактором на поле «Я русский» фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей

Фермера из Арзамасского района Нижегородской области, распахавшего поле трактором в виде надписи «Я русский», оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Глава фермерского хозяйства рассказал, что уже оплатил штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение правил использования беспилотника при съемке видео. «Я нарушил закон и должен ответить», — добавил он.

В мае в отношении мужчины инициировали проверку после публикации видео под композицию «Я русский» певца со сценическим псевдонимом SHAMAN. Полицейские заинтересовались тем, что ролик был снят с использованием дрона.

В октябре 2022 года власти Нижегородской области запретили полеты беспилотников в небе над регионом.