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19:43, 13 июня 2023Россия

Написавшего трактором на поле «Я русский» фермера оштрафовали

Написавшего трактором на поле «Я русский» фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Фермера из Арзамасского района Нижегородской области, распахавшего поле трактором в виде надписи «Я русский», оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Глава фермерского хозяйства рассказал, что уже оплатил штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение правил использования беспилотника при съемке видео. «Я нарушил закон и должен ответить», — добавил он.

В мае в отношении мужчины инициировали проверку после публикации видео под композицию «Я русский» певца со сценическим псевдонимом SHAMAN. Полицейские заинтересовались тем, что ролик был снят с использованием дрона.

В октябре 2022 года власти Нижегородской области запретили полеты беспилотников в небе над регионом.

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