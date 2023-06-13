В России создадут собственный дальнемагистральный самолет

Мантуров заявил о создании российского дальнемагистрального самолета в 2028-2030 годах

Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета велась с партнерами из Китая и она продолжится. «С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения», — заявил министр.

Кроме того, Россия создает и свой проект лайнера: НИЦ Институт имени Жуковского исследует новые технологии и определяет облик в рамках действующей научно-исследовательской работы «Интеграл».

Отвечая на вопрос о начал полетов лайнера, Мантуров уточнил, что речь идет о сроках после 2030 года. «Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» импортозаместили воздушные фильтры для самолетов зарубежного производства. В рамках совместного проекта было освоено производство детали для систем подачи воздуха в салон. В «Аэрофлоте» сообщили, что планируют расширять линейку импортозамещенных компонентов.

