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16:20, 13 июня 2023Россия

Дрон упал на санаторий Минобороны под Москвой

Shot: дрон с камерой упал на санаторий Минобороны России в подмосковных Мытищах

Фото: Kevin Chow / Unsplash

Дрон с видеокамерой на корпусе упал на санаторий Минобороны России в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел вечером 11 июня на территории Марфинского санатория. Беспилотник обнаружил местный охранник во время обхода. Квадрокоптер зацепился за ветки деревьев и упал на землю. Сотрудник рассказал о случившемся руководству и вызвал полицию.

БПЛА имел размеры 20 на 10 сантиметров с четырьмя складывающимися винтами. Его изъяли для изучения. Кто его запустил — неизвестно. Проводится проверка.

В конце мая стало известно, что три самодельных дрона с камерами кружили над военной техникой в подмосковных Химках. Их заметили жители ЖК «Пятницкие луга» на высоте около 300 метров и вызвали сотрудников полиции. Владельцами техники оказались двое москвичей.

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    Евгения Куликова
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