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09:19, 29 мая 2023Россия

Самодельные дроны с камерами кружили над военной техникой в Подмосковье

Shot: три самодельных дрона с камерами кружили над военной техникой в подмосковных Химках

Фото: Dreamnikon / Shutterstock / Fotodom

Три самодельных дрона с камерами кружили над военной техникой в подмосковных Химках. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, их заметили жители ЖК «Пятницкие луга» на высоте около 300 метров и вызвали сотрудников полиции. Прибывшие оперативники вскоре вычислили владельцев техники. Ими оказались двое москвичей 39 и 47 лет.

В ходе допроса мужчины заявили, что самостоятельно собрали из разных деталей три дрона: часть запчастей напечатали на 3D-принтере, другие приобрели на маркетплейсе.

По их версии, в небе над Подмосковьем проходило тестирование беспилотников для того, чтобы в дальнейшем отправить их в помощь бойцам спецоперации на Украине. Однако почему запуск дронов производился именно над военной техникой, москвичи объяснить так и не смогли.

У мужчин изъяли дроны, пульты управления, специальные очки, ноутбуки. После случившегося началась полицейская проверка.

23 мая сообщалось, что около подмосковного Красногорска был замечен беспилотный летательный аппарат. Все произошло в небе над микрорайоном Опалиха. Тогда дрон разглядел пилот вертолета «Робинсон-44», совершавший запланированный полет из Подмосковья.

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    Анна Щербакова
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