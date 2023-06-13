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20:30, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Стас «Ай, как просто!» выдвинул условие Собчак

Стас «Ай, как просто!» Васильев заявил, что Собчак придет к нему на интервью

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», рассказал, как перед интервью телеведущей Ксении Собчак выдвинул ей одно условие. В своем Telegram-канале блогер заявил, что согласился поучаствовать в ролике для ее YouTube-канала в обмен на то, что журналистка позднее сама придет к нему на интервью.

«К Собчак я ходил не просто так, а за то, что после завершения уголовкипротив ее сотрудников она придет на интервью уже ко мне. Ну там и обсудим всякое интересное, и затупы Ксении по несколько минут уже никто вырезать не будет», — написал Васильев.

Таким образом блогер отреагировал на опубликованный в Telegram-канале Собчак мем, в котором высмеиваются его высказывания, прозвучавшие в интервью. Он также добавил, что был о телеведущей лучшего мнения.

В конце мая Васильев рассказал, что еще в апреле побывал на интервью у Собчак, однако опасается, что видео может не выйти. Он также заявил, что Собчак задавала ему глупые вопросы. «Уровень абсурда был такой, что Ксения зависала по минуте, ожидая, что скажет редактор в ухо», — счел блогер.

Спустя неделю на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» было опубликовано интервью с Васильевым. Блогер прокомментировал это словами «выложила свой позор» и поблагодарил собеседницу за то, что его реплики не были вырезаны. Собчак же назвала интервью с Васильевым самым сложным в своей карьере. Кроме того, видео вызвало широкие обсуждения на YouTube и в блогосфере из-за напряженного характера беседы и споров между Собчак и Васильевым.

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    Маргарита Щигарева
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