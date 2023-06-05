Гость интервью Собчак высказался о нем словами «выложила свой позор»

Блогер Васильев высказался об интервью журналистке Собчак словами «выложила свой позор»

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», оценил интервью, которое дал журналистке и телеведущей Ксении Собчак. В посте, опубликованном в Telegram, он высказался об их беседе словами «выложила свой позор».

«Я хочу поблагодарить Ксению Собчак за то, что она не вырезала ни одной моей реплики и выложила свой позор на целых два часа», — написал Васильев.

Блогер добавил, что после публикации интервью без вырезанных сцен он стал уважать Собчак больше, чем раньше. «Без шуток. У Собчак стальные яйца, уважение ей», — подчеркнул гость ее интервью.

Запись беседы с Васильевым была опубликована на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 5 июня. В ролике блогер, в частности, рассказал, как стал работать на канале «Соловьев LIVE», о запретных темах для шуток в эфире проекта, а также о блокировке своего аккаунта на YouTube.

Ранее другой популярный российский блогер Артем Граф (настоящее имя — Артем Сергеев), побывавший на интервью у Собчак, описал подробности съемок ее видео. Он заявил, что журналистка работает с большой съемочной группой и «в кадре держится очень круто».