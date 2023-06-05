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14:22, 5 июня 2023Интернет и СМИ

Гость интервью Собчак высказался о нем словами «выложила свой позор»

Блогер Васильев высказался об интервью журналистке Собчак словами «выложила свой позор»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», оценил интервью, которое дал журналистке и телеведущей Ксении Собчак. В посте, опубликованном в Telegram, он высказался об их беседе словами «выложила свой позор».

«Я хочу поблагодарить Ксению Собчак за то, что она не вырезала ни одной моей реплики и выложила свой позор на целых два часа», — написал Васильев.

Блогер добавил, что после публикации интервью без вырезанных сцен он стал уважать Собчак больше, чем раньше. «Без шуток. У Собчак стальные яйца, уважение ей», — подчеркнул гость ее интервью.

Запись беседы с Васильевым была опубликована на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» 5 июня. В ролике блогер, в частности, рассказал, как стал работать на канале «Соловьев LIVE», о запретных темах для шуток в эфире проекта, а также о блокировке своего аккаунта на YouTube.

Ранее другой популярный российский блогер Артем Граф (настоящее имя — Артем Сергеев), побывавший на интервью у Собчак, описал подробности съемок ее видео. Он заявил, что журналистка работает с большой съемочной группой и «в кадре держится очень круто».

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    Олег Давыдов
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