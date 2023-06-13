Страдающая ожирением женщина узнала неожиданную причину полноты

Ноги американки Алисы Вандеркрайссен увеличивались в размерах из-за редкой болезни

28-летняя жительница США несколько лет безуспешно боролась с лишним весом и целлюлитом, пока врачи не выяснили настоящую причину ее состояния. Историю страдающей редкой болезнью американки опубликовало издание Daily Mail.

Алиса Вандеркрайссен из штата Мичиган рассказала, что без видимых причин начала набирать вес, когда ей было примерно 17 лет. По ее словам, избавиться от полноты не помогли ни диеты, ни занятия с личным тренером. Бесполезной оказалась даже терапия ожирения с помощью уколов стройности Ozempik. Наоборот, вес женщины продолжал расти, а ноги — увеличиваться в размерах.

Она вспоминает, что в конце концов устала от попыток похудеть и смирилась с целлюлитом и особенностями фигуры. Однако в 2022 году, просматривая ролики на YouTube, узнала о липедеме — хроническом заболевании, при котором жировая ткань аномально распределяется по телу. Она вновь обратилась к врачам, которые подтвердили неожиданный диагноз, объясняющий причины состояния молодой женщины. «Мои ноги выглядят комковатыми из-за образования в них узелков. Они похожи на опухоли, расположенные прямо под кожей. Это прогрессирующее заболевание, которое вредит здоровью. Вес в ногах постоянно увеличивается, и даже обычные действия начинают причинять боль», — объяснила Вандеркрайссен.

Она добавила, что особенностью болезни является распределение избыточного веса: он концентрируется в нижней части тела, а торс и руки остаются стройными. По словам американки, единственный способ избавиться от лишних килограммов — это операция. Вандеркрайссен уже перенесла одну, а впереди ее ожидает еще пять. Она рассказала, что во время процедуры ей удалили узелки с передней части бедер и выкачали более шести литров жидкости.

Ранее сообщалось, что из-за редкой болезни 26-летняя жительница британского графства Мерсисайд Бетани Исон села на унитаз и сломала ногу. Тогда медики обнаружили в ее колене опухоль.