На Украине оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Верховная рада Украины оценила ущерб от разрушения Каховской ГЭС в более 1,5 млрд евро

Ущерб окружающей среде от разрушения Каховской ГЭС превысил 1,5 миллиарда евро. Такую оценку в своем Telegram-канале привел глава Херсонской обладминстрации Александр Прокудин по результатам заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики.

По его информации, затоплены около 55 тысяч гектаров леса. «Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого <...>, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней», — заявил он.

В результате прорыва плотины пропали без вести 35 человек, в том числе два ребенка, добавил Прокудин.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. Из-за многочисленных обстрелов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией со стороны Киева. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в МУС.

